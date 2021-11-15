Санкт-Петербург, , 13:46 — REGNUM За последние сутки в Петербурге госпитализировали с COVID-19 и пневмонией 284 человека, сообщили 15 ноября в региональном оперштабе. Это на 84 человека меньше, чем сутками ранее. Снижение госпитализации характерно для выходных дней.

Палата реанимации в новом корпусе Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время в коронавирусных стационарах Петербурга находятся 7498 пациентов, это на 75 человек меньше, чем было сутками ранее. В реанимации находятся 722 пациента (+12 к уровню предыдущих суток), в том числе 371 пациент подключен к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки).Для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 9488 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 15 ноября свободны 42,81% коек (относительно норматива Минздрава России).На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 40 037 пациентов, это на 294 человека меньше, чем в предыдущие сутки. Еще 3107 человек находятся на домашнем карантине (-181), 53 человека — в обсерваторе (-3).Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки уменьшился на 0,09 единицы и составляет на сегодня 1,12 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, в Петербурге за прошедшие сутки у 2968 человек выявили коронавирус. Выздоровели 1144 человека, скончались 77 человек.

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