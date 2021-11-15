Молчановский район, Томская область, 15 ноября 2021, 13:46 — REGNUM Следствие в Томской области проверяет информацию о смерти 58-летнего мужчины на заимке. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в следственном управлении СКР по региону.
Информация о смерти сторожа заимки в заброшенной деревне Стрежня Молчановского района появилась в СМИ. По предварительным данным, мужчина ждал вертолёт со спасателями и медицинской помощью, однако воздушное судно не могло вылететь из-за нелётной погоды.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.
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