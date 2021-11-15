Москва, 15 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Беспокойство правительства РФ по поводу возможного роста цен на сахар и продукты питания говорит о том, что уже принятых им мер оказалось недостаточно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал распоряжение вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, согласно которому ряд российских министерств и ведомств должны подготовить меры по сдерживанию цен на подсолнечное масло и сахар.

Рост цен

«Это беспокойство возникло не сегодня. Оно возникло еще много месяцев назад. Еще в начале года, — сказал Колганов. — И правительство РФ тогда пыталось пользоваться разными рычагами. Как административными, так и экономическими. Пыталось добиться соглашения с производителями и продавцами этих товаров о заморозке цен. И плюс к этому повышало вывозные пошлины, дабы у производителей и продавцов не было соблазнов вывозить все за границу и таким образом менять соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке не в пользу предложения. И если беспокойство сохраняется, то вероятно, что принятых мер оказалось недостаточно и угроза продолжения роста цен сохраняется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) заявил о том, что цены на продукты питания в России будут расти.