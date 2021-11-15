Ташкент, , 13:45 — REGNUM Новый глава министерства здравоохранения Узбекистана Бекзод Мусаев в минувшие выходные в ночное время осуществил внеплановую инспекцию ташкентских больниц, сообщает 15 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Ведомство отмечает, что в Узбекистане наблюдается рост острых респираторных заболеваний среди детей, самый высокий уровень заболеваемости — в Ташкенте. «В результате загруженность детских клинических больниц столицы значительно возросла», говорится в сообщении.

В этой связи, отмечает пресс-служба, Мусаевым для изучения ситуации в столичных больницах в ночь на 13 ноября сформирована рабочая группа во главе министром здравоохранения.

Сообщается, что после инспекции под председательством министра здравоохранения состоялось экстренное совещание с целью безотлагательного решения проблем, связанных с распространением острых респираторных заболеваний среди детей.

«В результате в тот же день были проанализированы результаты инспекции, создано более 600 дополнительных коек в столичных медицинских учреждениях, а также другие необходимые условия для лечения детей», — сообщает ведомство.