Иркутск, , 13:45 — REGNUM В Иркутске вакцинацию от коронавируса уже прошли более четырёх тысяч учителей общеобразовательных школ. Как сообщает 15 ноября департамент образования города, также прививку получили 3,5 тысячи сотрудников детских садов, более 500 работников учреждений дополнительного образования.

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 15 ноября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 130 364 человека (рекордные +1735 за выходные).

Первым компонентом вакцины против COVID-19 в регионе привиты 878 757 человек. Ещё 619 876 человек — вторым компонентом.

Читайте также: Приангарье получило большую партию вакцины от COVID-19

Читайте также: За выходные Приангарье потеряло 90 пациентов с COVID-19