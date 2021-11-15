София, , 13:44 — REGNUM Голосование по выборам президента и членов Народного собрания (парламента) Республики Болгария на зарубежных участках прошло без инцидентов и нарушений болгарского законодательства. Об этом 15 ноября со ссылкой на МИД РБ сообщило Болгарское национальное радио.

Согласно официальным данным, граждане РБ за пределами родины смогли реализовать свое конституционное право на 750 избирательных участках в 68 странах мира. Электронные машины для голосования были установлены на 208 пунктах в 21-м государстве, включая страны ЕС, США и Канаду. Из-за разницы во времени последний электоральный зал был закрыт 15 ноября в американском штате Невада в 6.00 по софийскому времени (7:00 мск).

Общенациональные президентские и парламентские выборы в Болгарии состоялись 14 ноября. Избирательным правом в стране и за ее пределами обладали в общей сложности 6 708 189 человек.

Граждане Болгарии, проживающие в Российской Федерации, голосовали в посольстве РБ и Болгарском промышленном центре в Москве, а также в Генконсульствах Болгарии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.