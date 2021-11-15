Вологда, , 13:44 — REGNUM В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей пенсионного фонда РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении ФСБ.

Коррупция Publicdomainpictures.net

По версии следствия, в 2015—2016 годах подозреваемый содействовал незаконному выводу денег со счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона. Это привело к невыплате зарплаты 452 жителям Вологодской области на общую сумму в 52 миллиона рублей. Кроме того, пенсионный фонд недополучил 70 миллионов рублей обязательных отчислений.

Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностным полномочиями», фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в воронежском Пенсионном фонде выявили многомиллионное хищение.