Ульяновск, , 08:13 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор по делу о смерти мужчины, которого жестоко избили. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 36-летний житель одного из сёл региона. Правоохранители установили, что преступление было совершено 30 марта 2021 года в квартире одного из домов в Димитровграде. По данным управления, обвиняемый нанёс хозяину квартиры руками и ногами более 25 ударов, от которых потерпевший скончался через непродолжительное время.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей, которая признала фигуранта уголовного дела виновным.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего»), назначив десять лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В Мелекесском районе вынесен приговор по делу об убийстве, совершённом 17 февраля 2021 года. Следствие полагает, что ранее судимый за кражи мужчина нанёс гостю отвёрткой, руками и ногами более десяти ударов. Пострадавший скончался. Суд признал рецидивиста виновным и назначил десять лет и десять месяцев колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.