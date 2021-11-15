Уфа, 15 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Более двух тысяч новогодних ёлок намерены установить в Башкирии к Новому году. Об этом 15 ноября сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алан Марзаев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Главные герои Нового Года

По его словам, в республике намерены открыть 1160 ледовых городков, в том числе 722 городка планируется установить на площадях, 258 — во дворах, 174 — в других местах, а шесть ледовых городков планируют установить на набережных.

Помимо этого, в Башкирии намерены залить 756 катков и построить 1173 горки.

«В рамках праздничного оформления будет установлена 2291 ель, из которых: 2145 живые ели, 146 — искусственные», — сообщил Марзаев, отметив, что в регионе планируют в полтора раза увеличить количество арт-объектов, всего их число может составить порядка пяти тысяч.

Отмечается, что среди муниципальных образований будет проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление и ледовый городок.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все города и районы должны быть украшены к новому году к 1 декабря.