15 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Оренбурженки разразились сотнями комментариев и возмущением в ответ на появившуюся информацию о закрытии старейшего родильного дома в областном центре.

Наталья Хомутова, , 16:57 — REGNUM В Оренбурге закрывают старейший родильный дом города, расположенный по ул. 8 Марта. Информация об этом появилась в соцсетях и вызвала мгновенную реакцию. Оренбурженки возмущаются и готовы создать петицию в поддержку персонала учреждения.

Питер Пауль Рубенс. Избиение младенцев (фрагмент). 1612

«Ну вот и всё. Свершилось это ужасное событие: наш роддом всё-таки закрыли. Совсем. Навсегда. Что здесь теперь будет — неизвестно. Персонал будет распределен по роддомам перинатальных центров», — сообщила в паблике «Самый лучший родильный дом «на 8 Марта» (Оренбург) в соцсети «ВКонтакте» врач-неонатолог высшей категории, администратор группы Ирина Кухтенко.

В своих комментариях пользователи негодуют и недоумевают — как можно закрыть роддом, где грамотные специалисты. Люди предлагают создать петицию, в надежде отстоять роддом.

«Очень плохо, что закрывают. По всей стране закрывают. Номинальная «борьба с безработицей», «поддержка регионов», а по факту бесконечная оптимизация и обеднение регионов», — считает Эльвира С.

В роддоме Kremlin.ru

«В этом мире есть справедливость? Безумно жаль, это место буквально пропитано положительной энергетикой, оно создано для появления новых жизней. Что может быть дороже, ценнее? Чем вообще это можно заменить? Ничем и никогда! Мы за петицию, такое нельзя замалчивать, верим, многие поддержат и что-то еще можно исправить», — отметила Дарина М.

«Сначала в периферии закрыли роддома, теперь до областного центра добрались», — возмущена Наталья И.

«Да уж, власть у нас совсем ни к чёрту. Наверняка, на месте роддома будет очередной торговый центр. По всей видимости, короли наши считают, что это нужнее. Такой роддом закрыть, это какие нужны основания? Дорогие доктора, акушерки, санитарочки, держитесь», — оставила комментарий Валентина К.

«Заоптимизировались не на штуку», — прокомментировала ситуацию другая оренбурженка.

«Боюсь, теперь просто надают по шапке Ирине Александровне, обяжут удалить пост, опровергнуть и не поднимать шумиху, а потом тихо закроют в итоге. Всегда одна и та же история у администраций и министерств — на попятную и наказать тех, кто об этом не молчит», — оставила комментарий Эльвира С.

«В смысле? Роддом с вековой историей! С лучшими врачами! Совсем заигрались? Архирейку (гинекологическая больница) закрыли, теперь до роддома добрались! В развивающих странах наоборот открывают, улучшают! А у нас же… Обидно, очень обидно за родной роддом… Да и за город обидно…», — отреагировала пользователь на информацию о закрытии роддома, размещенную в паблике «Новости Оренбурга» в Instagram.

Министр здравоохранения Оренбургской области Савинова Татьяна Леонидовна Orenburg-gov.ru

Комментаторы считают, что место в центре города кому-то сильно приглянулось. Люди выражают недовольство тем, что «город разбирают по кусочкам».

Между тем в интернете появилась информация, что распоряжения о закрытия роддома на улице 8 Марта пока нет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве, в настоящее время ведомство готовит официальный комментарий.

Стоит отметить, роддом имеет вековую историю. В 1897 году жена губернатора Елена Ершова решила «открыть хоть временный родильный приют для рожениц беднейшего населения города». Учреждение открыли и освятили в 1903 году. В 1917 году приют получил новый статус — статус родильного дома Оренбургского губернского здравотдела.