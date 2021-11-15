Москва, , 13:38 — REGNUM К 2024 году в России появится автодорога, которая позволит быстро добраться от Санкт-Петербурга до Севастополя. Об этом 15 ноября заявил руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В совещании принял участие председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко Admoblkaluga.ru

«И трасса М-4, которая идет до Краснодара, и Москва — Санкт-Петербург и наконец-то реализованный нами проект ЦКАД, который мы завершили, сегодня позволяют нам создать ось Север—Юг от Санкт-Петербурга до Чёрного моря с учётом того, что наши коллеги построят (дорогу) от Краснодара до Керченского моста», — заявил Петушенко.

«К 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тысячи километров мы проедем без проблем», — подчеркнул он.