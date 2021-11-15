Тбилиси, 15 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Состояние здоровья депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии «Дроа» Елены Хоштария, объявившей голодовку, ухудшилось. Об этом она сообщила 15 ноября в соцсети Facebook.

Facebook.comEKhoshtaria Елена Хоштария

«Врач сказал мне, что в организме началась интоксикация, и если я не начну делать переливания (медикаментозные, а пищевые исключены), почки не выдержат», — написала Хоштария.

Она отметила, что отказывается от предложенной госпитализации, но дала согласие на переливание крови. Депутат добавила, что откажется от переливания сразу, как будет ликвидирован риск остановки почек.

Напомним, Хоштария и депутат от блока «Стратегия Строителя» Ираклий Гогуадзе объявили голодовку 3 ноября. Они потребовали перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику. Гогуадзе отправили в госпиталь 10 ноября, и он отказался продолжить голодовку. Саакашвили заявляет, что не принимает пищу с 1 октября.