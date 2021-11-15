Улан-Удэ, , 13:36 — REGNUM Зарплата сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) не соответствует их тяжёлому и опасному труду. Об этом сообщили ИА REGNUM в агентстве гражданской обороны и ЧС, комментируя обращение спасателей, которое появилось в соцсетях.

Бурятские спасатели обратились к главе региона из-за низких зарплат Цитата из видео на странице «Весь Улан-Удэ» в инстаграм

В руководстве ведомства отметили, что вопрос зарплаты «не нов, но актуален». На сегодня спасатели получают «на руки» в среднем чуть больше 28 тыс. рублей, что на 3,7 тыс. больше, чем два года назад. Кроме того, правительство республики ранее поддержало инициативу архангельских депутатов о досрочном выходе на пенсию региональных спасателей, однако оно было отклонено.

«Конечно, понимаем, что сегодняшняя заработная плата не соответствует тяжёлому и опасному труду спасателей. И мы продолжим работу по увеличению заработных плат и получению льгот для наших работников», — отметили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в видеообращении к главе республики Алексею Цыденову спасатели заявили, что они работают в одних условиях и по одним нормативным документам с сотрудниками МЧС России. При этом зарплаты различаются в разы не в пользу сотрудников БРПСС.

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