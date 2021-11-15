Красногорск, 15 ноября 2021, 13:38 — REGNUM Города Подмосковья следует украсить к Новому году и подготовить программу праздничных мероприятий. Соответствующее поручение 15 ноября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новый год
Новый год
Pixabay.com

По словам главы Подмосковья, в ряде городских округов региона уже начали вести эту работу и готовить улицы к празднику.

«Обратил внимание: некоторые городские округа, в частности Химки, уже начали подготовку к новогодним праздникам. Это тоже важно. Это часть нашей работы — большое количество детишек отдыхает на новогодние каникулы в Подмосковье. Мы должны об этом позаботиться. Прошу в каждом округе предусмотреть интересные, содержательные программы», — сказал Воробьев.

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