Красногорск, , 13:38 — REGNUM Города Подмосковья следует украсить к Новому году и подготовить программу праздничных мероприятий. Соответствующее поручение 15 ноября дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Подмосковья, в ряде городских округов региона уже начали вести эту работу и готовить улицы к празднику.

«Обратил внимание: некоторые городские округа, в частности Химки, уже начали подготовку к новогодним праздникам. Это тоже важно. Это часть нашей работы — большое количество детишек отдыхает на новогодние каникулы в Подмосковье. Мы должны об этом позаботиться. Прошу в каждом округе предусмотреть интересные, содержательные программы», — сказал Воробьев.

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