Симферополь, , 13:35 — REGNUM На 20,6% выросли объёмы введенного в эксплуатацию жилья в Республике Крым за период с января по сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, данные опубликовал 12 ноября Крымстат.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всего за девять месяцев 2021 года в Крыму в эксплуатацию введено 466,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов, в том числе с учётом домов, построенных на участках для садоводства.

«Объем принятого в эксплуатацию жилья за январь-сентябрь 2021 г. составил 120,6% от показателя соответствующего периода 2020 г.», — уточняет Крымстат.

Объём индивидуального строительства в 2021 году составил 276,2 тыс. кв. м, в том числе 141,5 тыс. кв. м — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Жители самостоятельно построили 2185 жилых домов, всего в республике возведено 5 879 новых квартир.

Добавим, что в целом в Крыму выполненный объём работ по виду деятельности «Строительство» в январе-сентябре 2021 года предприятиями и организациями республики составил 67 714,6 млн рублей, или 63,5% к соответствующему периоду прошлого года.