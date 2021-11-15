Шарлотт, США, , 13:34 — REGNUM «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 106:102.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс, на счету которого 28 очков. В составе «Шарлотт» форвард Майлс Бриджес набрал 22 очка.

«Шарлотт» одержал восьмую победу в 15 матчах сезона. «Голден Стэйт» потерпел второе поражение в 13 играх.

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