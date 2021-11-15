Москва, , 13:34 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют негативную динамику, теряя 0,96%, все ближе подходя к важнейшему уровню поддержки $80,00−81,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Добыча сланцевой нефти Latimes.com

«Нефтяные котировки падают уже четвертый день подряд. Падение с $85,90 за баррель Brent началось 10 ноября и до сих пор не может остановиться, уже достигнув уровня $81,50 за баррель.

Если так пойдет и дальше, то уже в ближайшие дни можно будет увидеть тест крайне важных для рынка уровней в $80,00−81,00 за баррель Brent, пробой которых откроет путь к падению в район $70,00−75,00 за баррель.

Основным фактором давления на котировки выступает страх участников торгов из-за висящей дамокловым мечом угрозы со стороны США, о применении мер снижения высоких цен на нефть и ОПЕК+.

Администрация Джо Байдена, прекрасно понимает, что ожидание казни, гораздо хуже самой казни, поэтому продолжение экзекуции рынка, как минимум до середины недели, базовый сценарий.

Важных внутриотраслевых данных сегодня выходить не будет, поэтому на ряду с «американской угрозой», нефтяной рынок будет ориентироваться на технические факторы.

Цены на нефть находятся в центре внутридневного торгового диапазона $81,00−82,00 за баррель Brent, в котором ничего не мешает продолжить падение.

Так что нефтяному рынку, остается надеяться на милосердие Белого дома и на крепость уровня $80,00−81,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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