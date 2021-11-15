Омск, , 13:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались 11 пациентов с коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Nilses

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Таким образом, за весь период пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали 2627 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 586 носителей коронавируса, выздоровели 133 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё почти 600 носителей коронавируса выявлено в Омской области