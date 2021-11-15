Красногорск, , 13:30 — REGNUM Временно исполняющих полномочия главы городского округа Красногорск назначен Дмитрий Волков. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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До этого Волков работал главой городского округа Кашира, где успел хорошо себя зарекомендовать, отметил губернатор.

«Дмитрий Владимирович достойно справлялся с этой территорией. Считаю, что вам по силам продолжить работу в большом, густонаселенном округе. Городской округ растет, детские сады, школы — запрос на это существует. У нас в государственной программе большие ресурсы направлены на решение этой проблемы», — сказал Волков.

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