Москва, , 13:35 — REGNUM Певица Manizha (Манижа Сангин) скоро выйдет замуж. Об этом 15 ноября артистка сообщила в историях личного Instagram-аккаунта.

Манижа Eurovision.tv

Избранником певицы стал режиссёр Ладо Кватания. «I said yes (Я сказала «да»)», — подписала Манижа фотографию с кольцом на безымянном пальце. По словам артистки, помолвка состоялась ещё летом 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что Манижа Сангин представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме (Нидерланды). Она выступала с песней Russian Woman («Русская женщина»).

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