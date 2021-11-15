Барнаул, , 13:25 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 15 ноября прививки от коронавируса получили 911 514 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие выходные прирост вакцинированных составил 26 470 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация Minzdrav.gov.ru

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Из общего числа привитых 111 527 жителей региона получили первую прививку (+11 180 за выходные). Число полностью привитых граждан составляет 772 565 человек (+11 553 за выходные получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 27 422 ревакцинированных (+3737 выходные).

Как сообщало ИА REGNUM, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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