Ставрополь, 15 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае все еще продолжается рост числа заболевших COVID-19. За прошедшие сутки подтверждены тесты на коронавирус еще у 509 человек. С 10 ноября показатель суточного прироста новых пациентов с COVID-19 не опускается ниже 500 человек, сообщили 15 ноября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в крае стали носителями коронавируса за весь период пандемии 105 119 человек. Из них сумели справиться с болезнью 80 293 человека Не удалось спасти врачам 4640 пациентов, в том числе 42 из них скончались за прошедшие сутки.

Власти региона надеются, что переломить ситуацию сможет вакцинация против коронавируса. За последнее время активность граждан выросла. Так, получил первый компонент вакцины уже 850 331 человек, в том числе только за последние сутки пришли на пункты вакцинации 5695 человек, а в предыдущие два дня — более 8 тыс. граждан в день.

«Постоянно увеличиваются показатели иммунизации от COVID-19. Почти 5,7 тысячи человек сделали прививку первым компонентом вакцины за вчерашний день, а в целом за все время — уже 950 тысяч жителей края», — сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.