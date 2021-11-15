Москва, 15 ноября 2021, 13:23 — REGNUM С начала 2021 года четыре московских предприятия получили статус промышленного комплекса, сообщил 15 ноября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
Он пояснил, что новый статус позволит предприятиям получить налоговые льготы, при этом общая сумма экономии может составить 37 млн рублей.
«Четыре производства, получившие статус промышленного комплекса в 2021 году, обеспечивают работой более трех тысяч жителей города. Их общая налоговая экономия превысит 37 миллионов рублей в год», — сказал Ефимов.
Заместитель мэра добавил, что всего статус промышленного комплекса получили в столице 60 предприятий, на которых трудятся 71 тыс. человек. Совокупная экономия этих предприятий оценивается в 1,7 млрд рублей в год.