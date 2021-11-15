Москва, 15 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. С начала 2021 года четыре московских предприятия получили статус промышленного комплекса, сообщил 15 ноября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Промышленность

Он пояснил, что новый статус позволит предприятиям получить налоговые льготы, при этом общая сумма экономии может составить 37 млн рублей.

«Четыре производства, получившие статус промышленного комплекса в 2021 году, обеспечивают работой более трех тысяч жителей города. Их общая налоговая экономия превысит 37 миллионов рублей в год», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра добавил, что всего статус промышленного комплекса получили в столице 60 предприятий, на которых трудятся 71 тыс. человек. Совокупная экономия этих предприятий оценивается в 1,7 млрд рублей в год.