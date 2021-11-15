Москва, 15 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Повышение цен на алкоголь в России является вопросом экономической целесообразности, заявил 15 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Какой-то позиции (у Кремля) здесь нет. Это же вопрос экономической целесообразности. Никаких специфических обсуждений (на этот счет в Кремле) не было», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов России предложило повысить с 1 января 2022 года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку и коньяк.

Читайте также: В Минфине предложили повысить минимальную розничную цену на водку