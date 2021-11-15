Ульяновск, , 13:23 — REGNUM В Ульяновской области продолжают выздоравливать сотни пациентов с коронавирусом. Такие данные следует из обновлённой информации оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 15 ноября, всего в регионе лабораторно подтверждено 103 894 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числа за последние сутки — 516.

Из них вылечились 93 090 пациентов, доля выздоровевших составила 89,6%. Из них за последние сутки победили болезнь 450 ковидных больных.

Напомним, что жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3186 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе сделан 1 445 051 лабораторный тест на коронавирус. В настоящее время под наблюдением остаются 21 328 человек.

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