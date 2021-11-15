Джакарта, 15 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Новой Зеландии в Джакарте, сообщает Republika.

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Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления партнерства между двумя странами в различных областях, включая торговлю.

По словам главы МИД Индонезии, Новая Зеландия является важным партнером в Тихоокеанском регионе, который поддерживает всестороннее партнерство с 2018 года.

Главы МИД двух стран обсудили восстановление экономики после пандемии.

«Я прошу Новую Зеландию открыть доступ на рынок для индонезийских тропических фруктов и укрепить программы инвестиций и наращивания потенциала в сельском хозяйстве и животноводстве в Индонезии», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Новой Зеландии продолжают налаживать партнерские отношения в секторе энергетики и изменения климата.