15 ноября 2021 | Время чтения 8 мин

Сергей Пономарёв, , 17:14 — REGNUM Седьмой год подряд Русское географическое общество проводит Географический диктант. Считается, что инициатором диктанта является председатель попечительского совета общества, президент РФ Владимир Путин. Основной целью диктанта является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. Акция эта носит просветительский характер.

Курильские острова

За предыдущие шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8 миллиона человек.

Географический диктант 14 ноября 2021 года написали на Центральной площадке — в московской Штаб-квартире Русского географического общества. Свои знания по географии дистанционно здесь смогли проверить около десяти тысяч человек.

В очном формате в Медиастудии РГО на вопросы международной просветительской акции отвечали президент Общества Сергей Шойгу, члены Управляющего и Учёного советов РГО и другие почётные гости.

«Мы растём. У нас в этом году на 60% увеличилось количество площадок, где пишут Диктант. Их теперь 8600, и 107 стран принимают участие в этом мероприятии. Это большая и серьёзная программа, поддержанная многими и многими. И самое главное — здесь нет какого-либо принудительного участия. Участвуют те, кто любит нашу страну, кто любит географию, те, кто хочет узнать о ней больше, проверить свои знания», — подчеркнул в приветственном слове Сергей Шойгу.

Президент Общества напомнил, что теперь этот предмет станет обязательным при поступлении на многие факультеты МГУ. Примеру ведущего вуза стоит последовать и другим университетам России. Жителям страны, которая является первооткрывательницей Антарктиды и Северного морского пути, омывается 13 морями и имеет 11 часовых поясов, просто стыдно не знать географию своей родины.

«Поэтому я всех призываю к самому активному участию в Географическом диктанте!» — сказал Шойгу.

Моя задача — более скромная. Я хочу призвать к ежегодному участию в Географическом диктанте руководство Российского союза туриндустрии и работников издательства этого Союза (Москва, ул. Мясницкая 47, оф.106).

В течение нескольких лет названное издательство печатает на территории нашей страны откровенно антироссийские издания, помогающие японским спецслужбам в информационно-психологической войне, ведущейся против России. Объектом нападения является территориальная целостность нашей страны и ее отражение, образ России в массовом сознании, а способом нападения — картографическая агрессия.

За несколько дней до Географического диктанта (11 ноября 2021 г.) в выставочном зале Центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова г. Южно-Сахалинска открылась фотовыставка «Летний путь северного моря».

Выставка проводится в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов Японской национальной туристической организацией (JNTO) при поддержке Генерального консульства Японии в г. Южно-Сахалинске. На фотографиях, представленных в экспозиции, запечатлена природа и достопримечательности острова Хоккайдо.

Но не это в выставке главное, тем более что природа и достопримечательности соседнего Хоккайдо сахалинцам хорошо известны. Главным был раздаточный материал, привезенный организаторами выставки, килограммы которого лежали в свободном доступе.

Возьмём красочный альбом (98 страниц) «Ключ к японскому долголетию. Релаксация. Оздоровление. Лечение». Издан в 2018 году Российским союзом туриндустрии по заказу Японской национальной туриcтической организации (JNTO). Тираж 10 000 экземпляров. Редактор А. Чесноков, ответственный за выпуск А. Кузин, перечислены пять (!) консультантов. Дизайн, вёрстка, бильдредактура: Н. Чесноков.

Альбом «Ключ к японскому долголетию. Релаксация. Оздоровление. Лечение».

На третьей странице изображена стилизованная карта термальных курортов Японии. В составе Японии показаны российские острова Кунашир, Итуруп, Малая Курильская гряда. Дальше — больше. Начиная с 14-й страницы по 86-ю 27 (двадцать семь) раз напечатана карта Японии в составе которой показаны самые большие из состава Курильских островов — острова Кунашир и Итуруп, входящие в состав Российской Федерации. Для сведения тех, кто до сих пор думает, что это «скалы в океане»: на них расположены Южно-Курильский и Курильский районы Сахалинской области, а в них — одноименные муниципалитеты.

Следующий альбом «Жизнь в движении. Приключения. Путешествия. Природа». Заказчик и издатель — те же. Год издания 2020. Тираж 5000 экземпляров. Координатор проекта А. Кузин, тексты, бильдредактура, дизайн Н. Чесноков, консультант Е. Коханова, корректор И. Дьячкова.

В этом издании карт Японии, включающих в состав этой страны часть российских Курил, меньше по количеству — всего восемь, но они крупнее, и на них, помимо островов Кунашир и Итуруп, изображена также Малая Курильская гряда, состоящая, как известно, из двух десятков островов и островных групп (о-ва Шикотан, Полонского, Зеленый, Анучина, Танфильева, Юрий, Деревянко, Гнечко, Фархутдинова, Демина, Осколки и др.) На странице 56, наряду с общей картой Японии, помещена крупная карта острова Хоккайдо на которой наша Малая Курильская гряда видна особенно хорошо. Чтобы уж совсем не было никаких сомнений у читателей, на стр. 94 в справочных данных площадь Японии увеличена за счет площади Кунашира, Итурупа и Малой Курильской гряды на 5000 кв. км. — почти до 378 тыс. кв. км.

Третье издание: «Снег по-японSKI. Зимние курорты Страны восходящего солнца». Здесь Курильские острова показаны в составе Японии на страницах 4, 6, 12, 18, 22. Мне достался экземпляр, отпечатанный в Японии. (Интересно, как он преодолел российскую таможню?). Но издательство Российского союза туриндустрии на своём сайте хвалится, что выпустило еще два таких антироссийских издания.

«Снег по-японSKI. Зимние курорты Страны восходящего солнца»

Не буду утомлять читателей перечислением других розданных на выставке изданий, наполненных ядом антироссийской агрессивности. Скажу, что это типично для печатной продукции, распространяемой японскими организациями на территории России.

Окормляли всю эту «раздатку» на открытии выставки вице-консул по культуре Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске Хидэюки Мацумото и две русскоговорящие дамы — представители Японской национальной туристической организации.

Что из всего этого следует?

Японская пропагандистская машина изменила тактику. Если раньше в рамках картографической агрессии они печатали в Японии и завозили через границу в Россию горы антироссийской литературы, то теперь нашли способ обходить таможню путём изготовления такой литературы в беспринципных и бесстрашных от безнаказанности российских издательствах.

Многие годы сахалинская общественность, губернаторы, Сахалинская областная Дума добивались введения административной ответственности за грубое искаженное публичное изображение границ Российской Федерации. Может быть, настала пора Федеральной службе безопасности совместно с МИД и Росреестром, ответственным за картографию, инициировать в правительстве внесение в федеральное законодательство соответствующих изменений в статью 19.10 Кодекса административных правонарушений РФ? Может, это сделает временная комиссия по территориальной целостности, созданная в Совете Федерации?

Издательство Российского союза туриндустрии, выступающее против интересов нашей страны и принципа территориальной целостности России, — явный иностранный агент, который, видимо, и должен получить соответствующий статус.

Полагаю, Российскому союзу туриндустрии следует укрепить кадры в своем издательстве и допускать к редакторской и руководящей работе людей, знающих географию и соблюдающих Конституцию Российской Федерации.

Японская национальная туристическая организация проявляет себя как недружественная России организация и ее, очевидно, и следует таковой признать. Прекращение отношений с такой организацией — адекватный ответ со стороны нашей туриндустрии.

Прикрывающее все эти действия Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске многие годы распространяет враждебную России литературу, не стесняется направлять ее Губернатору Сахалинской области в областную Думу, откуда она неоднократно возвращалась.

Неужели Министерство иностранных дел России не может призвать к порядку и уважению страны пребывания дипломатов из Генконсульства? Сколько же можно терпеть?

Все перечисленные действия носят необходимый, но ситуативно-реактивный характер.

Смотреть на проблему необходимо шире. Нужны конкретные шаги в реализации принципиального, программно-идеологического положения, изложенного в статье 67. 1 Конституции России, о том, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории и, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство, чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Советские бронебойщики на острове Шумшу в ходе Курильской десантной операции. Август 1945

Умаляя значение для отечественной государственности советско-японской войны и победы в ней, не празднуя День Победы над Японией, установленный еще в 1945 году, маскируя его толерантно — слабительным «Днем окончания Второй мировой войны» мы сами создаём предпосылки для сомнений в сохранении нашей территориальной целостности на дальневосточном направлении, плодим поклонников чужестранной географии, готовых за тридцать сребреников отдать в любые руки сколько угодно островов, попустительствуем всё возрастающему японскому реваншизму, подогреваемому американскими хозяевами, реваншизму, готовящемуся к переходу от картографической к прямой физической агрессии в отношении сопредельных государств.

Что касается выставки «Летний путь северного моря», она открыта для посещения в выставочном зале Центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова до 10 декабря. Затем она отправится в дальнейший путь по городам Дальнего Востока. Надеюсь, без сопровождающих её доселе и дотоле картографических издержек.

Сахалинцы и курильчане с интересом и уважением относятся к соседней Японии, но совершено не приемлют территориальных претензий к нашей стране, зная, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям — не допускаются..