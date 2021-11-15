Барнаул, , 13:20 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 15 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6723 человек, причём рекордные 90 из них внесены в сводку за минувшие выходные (13−14 ноября 2021 года).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Опять поставлен рекорд по числу зараженных — 1568 за выходные. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 96 127 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 67 230 человек (+1312 за выходные).

Тяжелобольных в крае насчитывается 840, из них 303 подключены к аппаратам ИВЛ. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 136 человек, +261 за выходные) и ОРВИ (66 689 человек, +1265 за выходные). Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за выходные стало больше на 184 (всего 2714).

Количество тестирований с учётом повторных исследований снизилось до 5792 за минувшие сутки.

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