Рыбновский район, Рязанская область, 15 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Мужчину, подозреваемого в ввозе в регион оптовой партии наркотика, задержали полицейские в Рыбновском районе Рязанской области. У злоумышленника изъяли 2,5 кг запрещённого вещества, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Https://62.мвд.рф/ Изъятый наркотик

Оперативники установили слежку за автомобилем, на котором может передвигаться межрегиональный наркокурьер. В селе Пощупово мужчина припарковался и отправился с рюкзаком в окрестные поля. Там его задержали при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром», и при личном досмотре изъяли из рюкзака злоумышленника полиэтиленовые пакеты с пастообразным веществом. Экспертиза установила, что 36-летний житель Вологодской области перевозил 2,5 кг растительного наркотика. Запрещённое вещество он должен был оставить в тайниках-закладках.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу. Сотрудники полиции выясняют остальные звенья цепи незаконного оборота наркотиков.