Симферополь, 15 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Симферополь стал первым муниципалитетом Республики Крым, выполнившим условие о вакцинации не менее 80% жителей. Также в число муниципалитетов — лидеров по вакцинации населения вошли Армянск и Черноморский район.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

»Лидирует по прививочной кампании Симферополь, на сегодняшний день привито 83,9% жителей, в Черноморском районе — 73,5%, в Армянске — 71,8%», — цитирует Крыминформ данные республиканского минздрава.

Более 60% жителей привиты в Алуште, Ялте, Судаке, Керчи, Белогорске, Советском, Красноперекопском, Раздольненском, Нижнегорском, Сакском и Красногвардейском районах.

На 15 ноября на территории Республики Крым прививку первым компонентом вакцины от коронавируса получили 803 119 человек, 610 859 человек привиты полностью. Для достижения плана по вакцинации в Крыму необходимо привить 1,2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября, после введения системы QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, кинотеатров, музеев и так далее в Крыму резко выросли темпы вакцинации, на некоторых пунктах фиксировались большие очереди.