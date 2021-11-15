Красногорск, , 13:29 — REGNUM Новым заместителем председателя правительства Московской области может стать Георгий Филимонов. Об этом 15 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Хочу представить Георгия Юрьевича Филимонова. Вам предложено занять должность заместителя председателя правительства. Прошу провести встречу с нашими фракциями Московской областной думы», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, новый зампред будет курировать министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также комитет лесного хозяйства.

«Это важное направление. Буквально каждый день мы обращаем внимание на продовольственную безопасность. Цены на продукты и самое главное — приход фермеров. Развитие сельского хозяйства по-прежнему является приоритетным направлением в нашей работе», — отметил глава Подмосковья.

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