Москва, 15 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Рэпер Мирон Фёдоров (известен как Oxxxymiron, Оксимирон) выпустил клип на композицию «МОХ». Ролик доступен на YouTube-канале музыканта с 15 ноября.

(сс) Alina Platonova Oxxxymiron

За первые 15 минут после публикации видео посмотрели более 40 тыс. человек. Сама композиция была первой в трек-листе микстейпа под названием «miXXXtape III: Смутное Время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерей Игорь Ануфриев выступил за запрет клипа рэпера Oxxxymiron под названием «Последний звонок». По его словам, в ролике молодые люди, расстреливающие учащихся, показаны как «герои»: «Почему это не убирается из интернета в свете наших событий? И он не запрещён, бесконечное количество лайков», — негодует Ануфриев.