Брюссель, , 13:41 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибудет в Брюссель в понедельник, 15 ноября, для участия в Совете ЕС по иностранным делам.

Греция VisaGet.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

В кулуарах Совета министр иностранных дел проведет рабочий завтрак от имени действующего председателя Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, который проводит Греция. В завтраке, как ожидается, примут участие государства-члены ЕС, высокий представитель Жозеп Боррелль, участники вышеупомянутого процесса и Генеральный секретарь Совета регионального сотрудничества Майлинда Брегу.

После этого министр примет участие в Совете по иностранным делам, повестка которого включает обсуждение ситуации на Западных Балканах.

В разделе «Текущие дела» будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и Эфиопии.

Впоследствии министр иностранных дел примет участие в министерской встрече Восточного партнерства, а также, вместе с греческим министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом, в совместном заседании министров иностранных дел и обороны ЕС, на котором будет рассмотрен первый проект «Стратегического компаса ЕС».