Кострома, 15 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Новым директором департамента лесного хозяйства Костромской области стал Дмитрий Никулин, сообщает пресс-служба администрации региона.

Https://44.rosguard.gov.ru Дмитрий Никулин

Дмитрий Никулин — уроженец Кемеровской области, ему 42 года. Он окончил Воронежский институт МВД России, с 1996 по 2016 годы работал в управлении МВД России по Костромской области, в том числе был начальником Центра информационных технологий, связи и защиты информации. Последняя должность Никулина — заместитель начальника управленияРосгвардии по материальному и техническому обеспечению.

Прежний глава департамента лесного хозяйства области Александр Голубев ушёл из жизни летом 2021 года в возрасте 47 лет. Он управлял исполнительным органом с 2015 года.