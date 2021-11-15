Кемерово, , 13:15 — REGNUM В Кемеровской области на минувшей неделе был зафиксирован максимум с июля по числу обращений в поликлиники и вызовам скорой помощи пациентов с признаками пневмонии и коронавируса. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил региональный минздрав.

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Уточняется, что в стационарах всю прошедшую неделю также сохранялись высокие цифры госпитализации, стабилизировать которые удалось к выходным.

На сегодня в «красных зонах» развернуто 4003 койки, 3246 из них занято. Около 20% всего коечного фонда здравоохранения региона задействовано для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что смертность остается стабильно высокой. За прошедшую неделю умерло 25 пациентов с коронавирусом, из них четверть — люди трудоспособного возраста. Среди умерших за неделю нет вакцинированных. 229 человек в ковидариях Кузбасса находятся на аппаратах ИВЛ.