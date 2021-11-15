Ульяновск, , 13:13 — REGNUM В Ульяновской области растёт число жертв новой коронавирусной инфекции. Это следует из опубликованных данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 15 ноября, с начала пандемии в Ульяновской от осложнений, вызванных после заражения SARS-CoV-2 умерли 3186 пациентов, из них за последние сутки скончались шесть ковидных больных.

Напомним, ранее двое суток подряд в Ульяновской области регистрировали по семь летальных исходов от ковида. В ноябре не было ни дня без смертельных случаев среди ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновцы, официально переболевшие ковидом, могут получить QR-код, который действует в течение полугода с даты выздоровления.