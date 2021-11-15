Афины , 15 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Вопросы по всему спектру двусторонних отношений между Грецией и Великобританией будут подняты во время встречи греческого премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Лондоне 16 ноября. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на правительственные источники.

Греция

Обсуждаться на встрече, как ожидается, будут значительные перспективы углубления экономических и торговых связей между странами, рост инвестиций, новые возможности для увеличения туристического потока в 2022 году, возвращение скульптур Парфенона в Грецию, кипрский вопрос и действия Турции в Восточном Средиземноморье.

Отмечается, что встреча произойдет в критический момент для будущего евро-британских отношений, когда идет борьба между Европейской комиссией и британским правительством по ряду нерешенных вопросов (таких как торговые соглашения о Брексите и Протокол по Северной Ирландии).

Правительственные источники уделяют особое внимание экономическому и инвестиционному аспекту визита премьер-министра Греции в британскую столицу. По их словам, ожидается, что Мицотакис в ходе своих контактов в Лондоне подчеркнет важные перспективы дальнейшего развития экономических и торговых отношений. Переговоры также будут сосредоточены на туризме, где есть большие надежды в отношении турпотока из Великобритании в Грецию в 2022 году, при условии, конечно, благоприятных возможностей.

Ожидается, что во время своего пребывания в Лондоне Мицотакис встретится с важными инвесторами, представителями Конфедерации британских промышленников, а также с греческой общиной в Лондоне.