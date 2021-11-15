Невинномысск, Ставропольский край, 15 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Никакого взрыва на предприятии в городе Невинномысске не было. На заводе «Невинномысский азот» произошла утечка азото-аммиачной газообразной смеси. Её последствия быстро устранили. Так прокомментировал мэр города Михаил Миненков ситуацию на заводе.

Leha-11 Цистерна для перевозки нефтепродуктов

«У нас в городе ничего не взорвалось и не горит. У нас есть фланец на заводе в маленькой бочке с остатками азотно-аммиачной смеси. Он пропустил. Все службы завода этот фланец своими силами поменяли. Все обошлось без горения, без пожаров без взрывов. У нас нет в городе проблем, есть рабочие моменты», — заявил мэр на видео, разместив его на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Миненкова, жителям города ничего не угрожает, он призвал их не волноваться и спокойно работать, сообщив, что ситуацию держат на контроле, в том числе губернатор края. Это подтвердил сам глава Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, ЧП произошло в промзоне, вдали от городской застройки. В настоящее время последствия разгерметизации неиспользуемой цистерны емкостью 50 кубометров с остаточным содержанием азотно-аммиачной газообразной смеси устранены.

«Поручил направить в Невинномысск передвижную лабораторию для проведения исследования состояния воздуха. Ситуацию держу на контроле», — написал Владимиров в своем Instagram.