Москва, 15 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. На мировом рынке сложился дефицит вина, который может усугубиться в 2022 году из-за уменьшения урожая винограда в мире, сообщило Роскачество.

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Отмечается, что за девять месяцев текущего года импорт винодельческой продукции на мировом рынке увеличился на 23% (на 33 млн литров), игристых вин и шампанского — на 50% (30 млн литров), тогда как производство вина упало на 70 млн литров.

По прогнозам Роскачества, итальянские и французские вина могут подорожать до 30% из-за роста цен на газ в Европе (вклад в цену стеклянной бутылки), алюминий (стоимость укупорки) и европоддонов.

В организации добавили, что такая ситуации открывает большие возможности для качественных российских вин в ценовой группе до 300−400 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества сравнили отечественные и импортные зарубежные вина, чтобы проверить распространённый миф о превосходстве качества импортных напитков. В «соревновании» победили российские вина,

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