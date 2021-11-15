Кемерово, , 13:09 — REGNUM В Кемеровской области есть признаки приближения к плато по заболеваемости COVID-19. При этом значительно увеличились темпы вакцинации — за прошлую неделю прививку сделали более 50 тысяч человек, сообщило правительство региона.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Поток вакцинирующихся вырос в полтора раза, стало больше желающих поставить прививку и среди людей старшего поколения. За прошлую неделю их было почти 16 тысяч человек», — прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Он уточнил, что вакцины в регионе более чем достаточно. Всего в Кузбасс поступило 1 331 699 доз, 1 013 826 из них использовано.