Москва, 15 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Рубль 12 ноября резко обвалился к бивалютной корзине, отправив доллар к максимумам начала октября в районе уровня 73 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Евро обновил более чем одномесячные максимумы в области 83,55 руб. После столь эмоциональной волны продаж в начале новой недели российская валюта корректируется, открывшись гэпом вверх.

Приступ волатильности произошел вследствие накопительного эффекта. Ранее рубль довольно стойко перенес удар от рекордной американской инфляции, которая взвинтила повсеместный спрос на доллар.

А под занавес неспокойной недели игроки решили зафиксировать прибыль с оглядкой на дальнейшее укрепление USD в сочетании с отступлением нефтяных цен. Цепная реакция ускорила процесс, отправив цены к отметке 73 руб.

В процессе распродаж рубля не обошлось и без геополитики — игроки чувствительно отреагировали на спекуляции о возможном начале военной операции между Россией и Украиной, о чем Вашингтон предупредил своих европейских партнеров.

Сегодня, 15 ноября, пара доллар/рубль торгуется в районе уровня 72 руб., растеряв уже половину очков, завоеванных перед выходными.

Поскольку тема геополитики снова в центре внимания, пусть пока и на уровне слухов, а понижательные риски на рынке нефти нарастают, складывается ощущение, что для рубля путь наименьшего сопротивления сейчас пролегает на юг.

Локальным фактором риска для рубля выступает отчет по розничным продажам в США, который может придать новый бычий импульс доллару 16 ноября», — считает эксперт.

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