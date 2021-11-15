Москва, , 13:07 — REGNUM В России расширяется кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, при этом характер такого кредитования изменился. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если в прошлом году рост темпов кредитования малому и среднему бизнесу был связан с тем, что средний и малый бизнес брал кредиты, потому что у него резко упала выручка — надо было платить и зарплаты, и аренду, это была компенсация выпадающей выручки, — то сейчас мы видим, что кредиты и на развитие, расширение производства», — заявила Набиуллина.

За девять месяцев портфель кредитов крупным компаниям вырос на 7%, а портфель кредитов МСП — на 26%.

«В таком тревожном постковидном мире, конечно, очень важно поддержать уверенность предпринимателей в завтрашнем дне», — указала она.