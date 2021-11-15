Ереван, 15 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Четыре боевых поста ВС Армении оказались в окружении в ходе «вторжения» 14 ноября войсковых подразделений Азербайджана на восточных границах. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Совета безопасности Армении.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие Армении

По данным Совбеза, азербайджанские отряды и военная техника после переговоров отошли, но сохранили свои позиции, которые заняли в мае. Также со своих позиций в этом районе отвели армянских военнослужащих.

«Совет безопасности обращает внимание России, ОДКБ и международного сообщества на агрессивные действия Азербайджана и подчёркивает, что эти действия направлены против суверенитета, территориальной целостности и региональной безопасности Армении, а также противоречат трёхстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года», — говорится в заявлении.

Сообщается, что слухи о якобы отданном армянским военнослужащим приказе не стрелять, не соответствуют действительности. Проводится расследование инцидента.

Ранее о наступлении Азербайджанских подразделений сообщил президент Армении Никол Пашинян. Он также сменил министра обороны.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера, назвав это «уточнением границ».