Москва, , 13:07 — REGNUM Источником роста цен в России становятся произвол монополий и страх монополистов перед неадекватностью государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал новость о том, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручения ряду российских министерств подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло.

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительственные чиновники справятся с порученным заданием. Они регулярно справляются со всеми без исключения правительственными заданиями. А рост цен, конечно, будет, — сказал Делягин. — Потому что мы помним, что еще год назад ровно те же самые чиновники убедительно победили рост цен на тот же самый сахар и на то же самое подсолнечное масло. Но они и сейчас будут их регулярно побеждать, а цены будут расти».

По словам Делягина, источник подорожания продуктов питания — это произвол монополий и страх монополистов перед «откровенной неадекватностью российского государства».

«Это касается и торговых сетей, и производителей, и всех-всех-всех в торговой цепочке. Когда государство демонстрирует безумие, когда государство вводит режим апартеида, когда вы управляетесь людьми, которые производят впечатление безумцев, вы, естественно, боитесь. А страх монополиста выражается в повышении цен, — сказал Делягин. — У нас рост цен всегда носит неуправляемый характер. Просто власти РФ задним числом отчитываются о том, что они все контролируют и у них все замечательно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов рассказал, что могли бы сделать власти РФ для сдерживания цен на продукты питания.

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