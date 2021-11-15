Волгоград, 15 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Компенсацию морального вреда за травму сына во время игры в детской комнате в вип-зале международного аэропорта Шереметьево получит житель Волжского Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

Мужчина с семьёй в сентябре 2020 года отправился на отдых в Турцию. Перелёт проходил через Москву, в аэропорту Шереметьево они воспользовались платными услугами VIP-зала. В детской комнате шестилетний сын волгоградца сломал ступню. По мнению мужчины, причиной травмы стало отсутствие на дне сухого бассейна мягкого, ударопоглощающего покрытия. В досудебном порядке решить вопрос с компенсацией не удалось, а Волжский городской суд сначала отказал истцу в удовлетворении требований.

Мужчина обжаловал решение суда первой инстанции. Коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда, изучив материалы дела, отвергла доводы ответчика, что причиной травмы явилась активная игра детей, поскольку «сухой бассейн для этих целей и предназначен».

Апелляционным определением отменено решение Волжского городского суда, а с VIP-зала в пользу истца взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа. Решение уже вступило в законную силу.