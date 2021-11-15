Москва, , 13:06 — REGNUM В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 15 ноября сайт Гидрометцентра России.

Гололед Disclosurenewsonline.com

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Опасность заключается в гололедице, которая образовалась на дорогах Московского региона. Период предупреждения будет действовать до 11:00 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы предупредили москвичей о неблагоприятных погодных условиях — гололедице и порывах сильного ветра. Синоптики прогнозируют в столице температуру воздуха около нуля градусов.