«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Москва, 15 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 15 ноября сайт Гидрометцентра России.
Disclosurenewsonline.com
Гололед
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Опасность заключается в гололедице, которая образовалась на дорогах Московского региона. Период предупреждения будет действовать до 11:00 17 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы предупредили москвичей о неблагоприятных погодных условиях — гололедице и порывах сильного ветра. Синоптики прогнозируют в столице температуру воздуха около нуля градусов.