Сеул, 15 ноября 2021, 13:05 — REGNUM Южнокорейская группа BTS взяла четыре награды на престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards (EMA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, бойз-бенд взял награды в четырех номинациях: «Лучшая группа», «Лучший поп-артист», «Лучший к-поп артист» и «Лучшие фанаты».
Известно, что южнокорейские музыканты на протяжении двух лет подряд берут четыре награды MTV Europe Music Awards. В прошлом году группа взяла награды в таких номинациях, как «Лучшая песня», «Лучшее виртуальная трансляция», «Лучшая группа» и «Лучшие фанаты».
Отметим, что награду за лучшее музыкальное видео взял рэпер Lil Nas X («Montero»), а награду за лучшую совместную работу — Doja Cat и SZA («Kiss Me More»).