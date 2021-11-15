Сеул, 15 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Южнокорейская группа BTS взяла четыре награды на престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards (EMA). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

По данным источников, бойз-бенд взял награды в четырех номинациях: «Лучшая группа», «Лучший поп-артист», «Лучший к-поп артист» и «Лучшие фанаты».

Известно, что южнокорейские музыканты на протяжении двух лет подряд берут четыре награды MTV Europe Music Awards. В прошлом году группа взяла награды в таких номинациях, как «Лучшая песня», «Лучшее виртуальная трансляция», «Лучшая группа» и «Лучшие фанаты».

Отметим, что награду за лучшее музыкальное видео взял рэпер Lil Nas X («Montero»), а награду за лучшую совместную работу — Doja Cat и SZA («Kiss Me More»).